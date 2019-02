Humoros Call of Duty: Black Ops 4 trailerrel tért vissza a Helyettesítő

A Call of Duty: Black Ops mellékághoz kapcsolódóan korábban több epizódhoz is készíttetett az Activision úgynevezett The Replacer videókat, melynek főhőse Peter Stormare volt, aki mindig mosolyt tudott csalni az arcunkra.

Már-már kezdtük hiányolni kicsit a zakkant fazont, amikor a minap pletykaként felbukkant, hogy készül az új The Replacer videó, amit pár órával ezelőtt be is mutattak a rajongóknak, és alighanem a sorozat történetének eddigi legőrültebb epizódját kaptuk, ami jól megmondja a tutit az aktuálpolitika kapcsán.Olyannyira, hogy kiderül belőle,! Mint megtudjuk, a világ több fontos eseményében is szerepet vállalt, így a Brexit-, sőt az Oscar díjátadó kapcsán, de inkább mesélje el ő maga, hogy hol járt és mit csinált mostanában.

Nézd nagyban ezt a videót!