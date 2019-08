Hozza a papírformát a Madden NFL 20 az első külföldi kritikák szerint

Nehéz nagyot gurítani egy annuálisan megjelenő sportjátékkal, viszont az esetek 99%-ában azt azért elvárhatjuk, hogy legalább egy kötelező szintet hoz majd a szoftver, és erre a Madden NFL 20 sem cáfolt rá.

Befutottak külföldről az első értékelések, és bizony nincs új a nap alatt, egy korrekt alkotásról számolnak be a vélemények, igaz, azért. Ha esetleg amerikai foci rajongó vagy, de még szükséged volt egy kis noszogatásra a vásárlás tekintetében, akkor lesd meg ezeket a pontozásokat:Hardcore Gamer - 4/5Digital Trends - 4/5Digitally Downloaded - 4/5Games Radar - 4/5Sporting News - 4/5Cheat Code Central - 4.3/5Forbes - 8.1Digital Chumps - 8Game Skinny - 8We Got This Covered - 3.5/5Screen Rant - 3.5/5Twinfinite - 3.5/5Game Revolution - 3/5COGconnected - 78/100Worth Playing - 7.8DualShockers - 7Metro Game Central - 7PlayStation Universe - 7Sports Gamers Online - 6Shacknews - 4Mercury News - 2.5/5