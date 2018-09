Hős6os trailert kapott a Kingdom Hearts 3, jön a Kingdom Hearts VR

A Sony egy előzetes TGS 2018 rendezvény részeként néhány perccel ezelőtt fejezte be azt az élő adást, amiben egy sor friss bejelentéssel és érdekességgel szolgáltak - közel sem csak a japán rajongóknak.

Olyannyira nem, hogy rögtön egy Kingdom Hearts III trailerrel indították meg a bemutatót, melynek, de ami ennél is lényegesebb, hogy lerántották a leplet egy új Kingdom Hearts-játékról is, mely a virtuális valóságban szeretne alkotni valami maradandót.Sajnos egyelőre utóbbiról még semmiféle információnk sincs, ellenben a Hős6os részéről már biztos, hogy itt lesznek velünk az animációs film kedvelt karakterei, sőt San Fransokyo helyszíne is. Inkább mutatjuk a videót:

Nézd nagyban ezt a videót!