Horizon: Zero Dawn társasjáték készül

A Steamforged Games munkatársai megkapták a jogokat, hogy társasjátékot készítsenek a Guerrilla Games és a Sony kooperációjában készülődő Horizon: Zero Dawn alapján, melyhez most a Kickstarteren szeretnének induló tőkét összeszedni.













Illetve pontosítanánk, azt már össze is szedték, hiszen a készítőknek 200 ezer dollárra van szükségük ahhoz, hogy megvalósítsák víziójukat, azonban jelenleg már több mint 450 ezer dollárnál áll a számláló, vagyis a különleges poszt-apokaliptikus fantáziavilágot már szinte biztos, hogy ebben a formában is megismerhetjük majd.Mindezzel kapcsolatban pedig a minőségre sem panaszkodhatunk, hiszen, így terveik szerint a gazdag univerzum alapján egy egyedül is játszható, de legfeljebb négy fő számára élményeket biztosító taktikai akciózást kínál majd ízléses figurákkal, rengeteg kártyával, kiegészítővel és saját szabályrendszerrel. A Horizon Zero Dawn: The Board Game érkezését 2020 márciusában várhatjuk!