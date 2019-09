Hoppá: úgy tűnik, idő előtt kiszivárgott a The Last of Us Part 2 megjelenési dátuma!

Szeptember 24-én esedékes a Sony State of Play eseménye, amin a The Last Of Us Part 2 is tiszteletét teszi , és bár eddig is biztosak voltunk benne, hogy megjelenési dátumot kapunk, most minden összecseng, hogy ez tényleg megtörténjen.





Bár azért zárójelben megjegyeznénk, hogy még mindig csak pletykáról van szó, hiszen egy svájci viszonteladónál bukkant fel a The Last Of Us Part 2 február 28-ai megjelenéssel, ami még önmagában nem is lenne gyanús, de már korábban is voltak erre utaló jelek Persze a legbiztosabb az, ha magát a Sonyt és a Naughty Dogot várjuk meg ezzel az információval, nehogy aztán meglepődjünk, és végül semmiféle premierdátumot ne dobjanak be, viszont ha minket kérdeztek, kevés esélyt látunk rá, hogy ne villanjon meg a megjelenés napja a State of Play során.