Hoppá: öt év után feltámad egy elveszett PS4-exkluzív játék!

Öt évvel a 2016 októberében PS4-en ingyenesen játszható játékként megjelent, majd 13 hónappal később leállított The Tomorrow Children visszatér - a cím mögött álló indie fejlesztő, a Q-Games megvásárolta a jogokat a kiadó Sony Interactive Entertainmenttől.

Ennek értelmében a Tomorrow Children IP-t visszaadja a készítő Dylan Cuthbertnek és csapatának. A Q-Games vezérigazgatója és alapítója, Cuthbert 2021 szeptemberében elmondta, hogy reméli, hogy megszerzi a jogokat és újra kiadja a The Tomorrow Children t, ha a Sony engedélyezi.Egy kis hangos közönség követelte a visszatérést azóta, hogy 2017 novemberében bezárták a nyilvános szervereket, ami játszhatatlanná tette a játékot, és Cuthbert szerint ez a rajongói elkötelezettség volt az, ami meggyőzte őt arról, hogy folytasson tárgyalásokat a Sonyval a jogokról. The Tomorrow Children egy kizárólag online multiplayer élmény volt, amelyben a játékosok együttműködtek, hogy- mindez egy szürreális, szovjet hangulatú poszt-apokalipszisben játszódott. A játék a megjelenéskor vegyes fogadtatásban részesült, és a szervereit alig több mint egy évvel később bezárták, de kultikus rajongótáborra tett szert.Bár megjelenési dátumot vagy platformokat nem jelentettek be, úgy tűnik, hogy a The Tomorrow Children továbbfejlesztett formában tér vissza.

