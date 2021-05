Hoppá: mégsem God of War: Ragnarök címmel érkezik Kratos legújabb kalandja!

Régóta úgy él a köztudatban a friss God of War-játék, hogy Ragnarök alcímmel dobják majd piacra, és erre mutatott a napokban kiszivárgott Sony-s üzleti prezentáció is, melyben egyértelműen ezen a címen hivatkoztak Kratos következő megmérettetésére.

Jött utána azonban azonnal a tűzoltás, lévén egyrészt, hovatovább még Cory Barlog is megosztotta szavak nélkül a véleményét egy Twitteren, mégpedig egy olyan GIF segítségével, ahol a Star Trekből ismeretes Picard a fejét fogja.Kétségtelen, hogy emberünk erre utal ezzel a GIF-fel, hiszen vélhetően számára is szörnyen frusztráló az, hogy nem mondhat semmit a játékról, de közben a Sony félrekommunikálja az információkat, azonban lényeg a lényeg: nem God of War: Ragnarök lesz a játék elnevezése!