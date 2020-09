Hoppá: még többjátékos mód is lesz a Crash Bandicoot 4: It's About Time-ban

Sok mindenre fel voltunk készülve a Crash Bandicoot 4: It's About Time kapcsán, csak éppenséggel arra nem, hogy a megjelenést megelőző utolsó pillanatokban fogja a Toys for Bob leleplezni, hogy egyébként még egy többjátékos mód is meglapul a szoftverben.

Tetézzük még a dolgokat: nem online, hanem helyi kooperatív és kompetitív módokkal egészül ki Crash és Coco aktuális kalandja, melyekben 2-4 fő mérettetheti meg magát. A játszható karakterek Crash, Coco, Fake Crash, valamint Fake Coco lesznek, utóbbi újonnan debütál a szériában.Kétféle mód áll rendelkezésre: egyrészt a, amiben minél gyorsabban kell végigérnünk az adott pályaszakaszon, és aki a legtöbb csekkpontot bezsebeli, az nyer. Ebből fakadóan ha valahol bénáznál is, bőven behozhatod a hátrányt azokon a pályaszakaszokon, ahol jobban megy a játék.szintén minél gyorsabban végig kell érni a pályán, azonban itt már a dobozok összetörése is szerepet játszik. Dobozonként 32 pontot kapunk legfeljebb (a doboz minőségétől függően), a végén pedig a legtöbb ponttal rendelkező játékos diadalmaskodik.

