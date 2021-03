Hoppá: holnap már meg is jelenik a Doom Eternal legújabb vérgőzös DLC-je!

Az id Software és a Bethesda kettőse menetrendszerűen tartotta az ígéretét, miszerint a mai nap során érkezik a Doom Eternal legújabb DLC-jének teljes trailere, azt az információmorzsát azonban ravasz módon eltitkolták, hogy a komplett kiegészítő holnap már meg is jelenik.

Természetesen mi másról lenne szó, mint a The Ancient Gods - Part Two-ról, ami kapcsán publikáltak egyrészt egy brutálisan beteg kedvcsinálót, azonban megvillantották azt is, hogy a látottakat már a holnapi nap folyamán átélhetük, lévén a megjelenési dátuma március 18-ára lett kitűzve.Értelemszerűen minden platformon ekkor fog debütálni, így PC-n, PS4-en, Xbox One-on, Switch-en, valamint várhatóan Stadián is ekkor fog megérkezni a kérdéses expanzió. Most pedig következzen az említett kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!