Hoppá: Ghost of Tsushima-filmet készít a John Wick rendezője!

Sok mindenre számítottunk a mai napon, de arra egészen biztosan nem, hogy a Sony bejelenti , hogy érkezik egy élőszereplős Ghost of Tsushima -film, ráadásképp nem más rendezi, mint Chad Stahelski, a John Wick-mozik direktora.

Stahelski, Alex Young és Jason Spitz a 87Eleven Entertainment révén producerkedik, valamint a PlayStation Productions-től Asad Qizilbash és Carter Swan is producerként tevékenykedik, valamint a Sucker Punch Productions is.Egyelőre még nem tudni konkrétumokat. Fogalmunk sincs arról, hogy mikor jelenhet meg a film, nem tudni, hogy kik szerepelhetnek benne, azonban az biztos, hogy ezzel a Sony a The Last of Us után egy újabb nagyágyújának is megágyaz élőszereplős adaptációk tekintetében, viszont abban csak reménykedni tudunk,h hogy mindkettő ütős lesz végül.