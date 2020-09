Hoppá: Aiden Pearce is játszható lesz a Watch Dogs Legionben

A mai Ubisoft Forward 2020 keretein belül a Watch Dogs Legion t sem hanyagolták el a franciák, hiszen több trailerrel is megörvendeztették a rajongókat, hovatovább egy igencsak izgalmas bejelentést is elénk tártak.

Ez nem más, mint hogy az első felvonás főszereplője, Aiden Pearce is játszható lesz, mivel a stúdió a megjelenés után hozzá fogja adni az alkotáshoz a karaktert. Teljes mértékben játszható lesz az első Watch Dogs főszereplője az aktuális etapban, úgyhogy nem kell aggódni.Másfelől kaptunk egy olyan videót is, ahol elmagyarázzák, miként működik a Watch Dogs Legion ben a karakterek beszervezése, lévén a szoftver eléggé kardinális pontja, hogy a kérdéses forradalmár brigádba új tagokat szervezzünk be, ezáltal pedig irányítható figurákká váljanak.

