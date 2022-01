Hoppá: a Sony elkezdte kivezetni a PS Plus kártyákat a brit kiskereskedőknél!

Azokat az információkat követően, amelyek szerint a PlayStation arra kéri a brit kiskereskedőket, hogy kezdjék el eltávolítani a PS Now kártyákat a kínálatból, a PlayStation is megerősítette a híreszteléseket.

A játékboltok kiskereskedői által a személyzetnek küldött üzenet szerint a brit üzleteket arra kérték, hogy január 21-ig távolítsák el a PlayStation Now előfizetési kártyákat. A PlayStation szóvivője szerint áttérnek a PlayStation Now ajándékkártyákról aA lépés a PlayStation Now mint szolgáltatás jövőjéről is heves találgatásokat váltott ki, tekintve hogy korábban arról szóltak a pletykák, hogy a Sony a PlayStation Now-t és a PlayStation Plus-t egy új, többszintű programban kívánja egyesíteni, ahol a felhasználók felár ellenében a PS Plus mellett a felhőalapú játékokhoz is hozzáférhetnek.