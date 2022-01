Hoppá: a Microsoft felvásárolta az Activision Blizzardot!

Őrületes hírek érkeztek a játékiparból, méghozzá hivatalos berkeken belül - konkrétan a Microsoft mindenféle előjel nélkül felvásárolta az Activision Blizzardot cakumpakk, a teljes vállalatot.





Tették mindezt. Zárójelben jegyeznénk meg, hogy anno a Bethesdát 7,5 milliárd dollárért kebelezték be. Ezzel immáron az Xboxhoz és úgy általánosságban a Microsofthoz tartozik az Activision Blizzard minden brandje, azaz a Call of Duty, az Overwatch, a Diablo, a World of Warcraft, a Candy Crush, és még sorolni lehetne.Abban biztosak lehetünk, hogy ez az év felvásárlása. Mint az kiderült, Bobby Kotick maradni fog továbbra is a cégnél, viszont közvetlenül jelentenie kell Phil Spencernek. Továbbá a Crash Bandicoot, a Spyro és megannyi más sorozat is mostantól a Microsoft portfólióját erősíti.