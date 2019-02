Szomorú blogbejegyzéssel szolgáltak a Shovel Knight rajongóinak a Yacht Club Games munkatársai, akik bejelentették, hogy minden egyes korábban áprilisra tervezett tartalmat és kiadást több hónappal el kellett csúsztatniuk.

Ennek megfelelően ismeretlen időpontra tolták a Shovel Knight : King of Cards és a Shovel Knight Showdown bővítményeket, de még a Shovel Knight : Treasure Trove fizikai változat sem roboghat be közénk időben.A legfőbb ok a készítők szerint az, hogy, ami az utolsó ilyen csúszás lesz a sorban a fejlesztők ígéretei szerint.