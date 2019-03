Hónapokat csúszik a The Sinking City megjelenése

Eredetileg pár héten belül itt lett volna a The Sinking City premierjének ideje, lévén az eredeti megjelenési dátum március 21-ére lett kitűzve, azonban most a fejlesztők némi halasztást jelentettek be.

Sőt, jó pár hónap csúsztatásról beszélhetünk, mivel a vadonatúj premierdátum már erősen belenyúlik a nyárba, konkrétan június 27-ére lett áttolva, a fejlesztők elmondása alapjánA márciusi erős játékfelhozatal alatt ugyebár főként a Devil May Cry 5-re, a The Division 2-re és a Sekiro: Shadows Die Twice-ra gondolhatnak, üzleti szempontból mindenképp okos döntés, hogy nem egy ekkora dömpingben bocsátják útjára a The Sinking City -t.

