Hónapokat csúszik a Marvel's Avengers megjelenése

Sokkal többet kell várnunk a Marvel's Avengers premierjére, mint azt eredetileg hittük, ugyanis frissen jelentette be a Square Enix és a Crystal Dynamics kettőse, hogy ne tudják tartani a korábban kitűzött premierdátumot.

A terv ugyanis az volt, hogy majd május 15-én kerül a boltok polcaira a szoftver, ellenben az új megjelenési dátum négy hónappal odébbra lett kihirdetve,. A döntés abból a szempontból is okos, hogy a tavasz nagy daráló lesz, többek között a The Last of Us Part 2 és a Cyberpunk 2077 is ekkor jelenik meg.Természetesen az indok mi más lenne, mint hogy további időre van szükségük ahhoz, hogy csiszolgassák még a játékot, ezáltal pedig egy megfelelő élményt kapjon a közönség, amikor debütál, így megfeleljen a rajongók magas elvárásainak a szuperhősös mókájuk - írja a kiadó egy blogposztban