Holnaptól nyúzhatjuk Tetsuya Nomura raidjét a Final Fantasy XIV Shadowbringers kiegészítőjében

Bár már egy ideje piacon van a Final Fantasy XIV Shadowbringers kiegészítése, vannak bizonyos tartalmak, amik nem a rajttal karöltve élesedtek, ilyen például az Eden nevezetű raid is.

Az 5.01-es verziószámú patch fogja szállítani a Normal fokozatú Eden raidet, ami holnap, azaz július 16-án jön, míg a durvább kihívással kecsegtető nehézségi fokozat az 5.05-ös frissítés keretein belül robog be, ami pedig a hónap végén, július 30-án várható.Utóbbi szállítja egyébiránt a Lyhe Ghiahl dungeont, valamint az Allagan Tomestone of Phantasmagoria valutát is. Hogy miért különleges az Eden raid? Mert, sőt hamarosan még a NieR: Automata atyaúristene, Yoko Taro is előrukkol a saját bejáratú raidjével.