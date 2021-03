Holnaptól kezdve a PC-s Game Pass-be is bekerülnek az EA Play játékai

Az Xbox Game Pass kínálatában már egy ideje meglapulnak az EA Play játékai, azonban a szolgáltatás PC-s megfelelője is kiegészül a kiadó alkotásaival, ráadásul a Microsoft közleménye szerint már a holnapi naptól kezdve pörgethetjük a platformon a címeket a tagsággal.

Konkrétan minden benne lesz a csomagba, ami az Xbox Game Pass-ben is, ergo gyakorlatilag minden fontosabb Electronic Arts műhöz hozzáférnek majd azok, akik PC-n esetleg előfizetnek a szóban forgó tagságra. Csak hogy néhány játékot említsünk: a FIFA-sorozat, NHL-széria, Dragon Age, Mass Effect, A Way Out, Battlefieldek, Star Wars Jedi: Fallen Order, és még sorolni lehetne.Emellett ugyebár fontos tudni, hogy minden EA-játék bekerül a szolgáltatásba 9 hónap elteltével, ergo így történhet meg, hogy a Star Wars Squadrons is a csomag részét képzi.