Holnaptól élesedik a névváltoztatás a PSN-en

Végre valahára érkezik a névváltoztatás lehetősége a PSN-re, melyet ma már az észak-amerikai játékosok használatba is vehetnek, míg mi, európaiak holnaptól cserélhetjük ki a felhasználónevünket.

Persze nem fog zökkenőmentesen haladni az egész, mert ahogyan azt eddig is tudtuk, a 2018. április 1-je előtt megjelent szoftverekkel nem lesz kompatibilis ez a lehetőség. Ezenfelül összeállítottak egy listát , melyen azok a játékok szerepelnek, ahol felmerülhet esetleg további probléma a névváltoztatás miatt.Sajnos olyan neves címek esetében is gond adódhat, mint a Warframe, a The Last of Us, a Killzone Shadow Fall, a Titanfall 2, sőt még az Assassin's Creed IV: Black Flag sem szuperál hibátlanul, így mindenképp nyálazzátok át a listát, ésEgyébiránt az első változtatás ingyenes, utána 10 eurót kóstál.