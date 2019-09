Pár hónapja hírt adhattunk arról a szomorú, de elkerülhetetlen döntésről, hogy a Naughty Dog és a Sony hamarosan lelövi több játék szerverét is, egészen konkrétan az Uncharted 2-ét, Uncharted 3-ét és a The Last of Us -ét.

Pánikra semmi ok, ez csak és kizárólag a PS3-as variánsra érvényes, PS4-en továbbra is lehet vandálkodni a többjátékos mérkőzéseken, azonban tény, egy korszak lezárul. Holnaptól zárulnak le a szerverek, szóvalPersze még így is egy szép kort éltek meg ezeknek az alkotásoknak az online szegmensei, főleg annak tükrében, hogy nagyon szép játékosszámmal bírt a PS4-es kiadások után is, de mint azt tudjuk jól, egyszer mindennek vége szakad...