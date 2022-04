Holnap mutatkozik be teljes körűen az F1 2022

Az Electronic Arts bejelentette, hogy a Codemasters F1 2022 játékának hivatalos bemutatója holnap lesz - nem sok hivatalos információ van a visszaszámláló oldalon kívül, amely a "Forma-1 új korszakát" hirdeti.

Az elmúlt hónapokban azonban rengeteg pletyka látott napvilágot. Tom Henderson bennfentes a múlt hónapban arról számolt be, hogy a versenyszimulátor még idén megjelenik. A Braking Point, a tavalyi kiadásban bevezetett sztorimód nem tér vissza a fejlesztés nyilvánvaló időhiánya miatt. Ehelyett a játékosok állítólag megkapják az F1 LIFE-ot, amely aLesznek gyűjthető szuperautók is, amelyekkel versenyezni lehet majd, bár egy későbbi jelentés szerint ezek nem lesznek elérhetőek a multiplayerben. Állítólag a cross-play is érkezik, de egy megjelenés utáni frissítésben, olyan pályákkal együtt, mint a portimaói Algarve International Circuit és a kínai Shanghai International Circuit.