Július 11-ére, azaz a holnapi napra tűzték ki a FIFA 22 bemutatóját, így vasárnap bővebben is megismerkedhetünk azzal, hogy mit is nyújt a focis széria idei etapja - sőt mi több, még a borítósztár kiléte is kiderült.

A francia sztár, a PSG csodajátékosa, Kylian Mbappe kapta a megtiszteltetést, hogy szerepeljen a játék dobozán. Ő volt egyébként a tavalyi epizód borítóján is, úgyhogy úgy fest, hogy az Electronic Arts nem hajlandó elengedni a PSG játékosát ezen a téren.Nyilván rásüthetjük a holnapi bemutatóra, hogy mi újat tud mutatni a FIFA-széria új része, viszont a rajongók várhatóan kíváncsiak rá, hogy milyen téren frissül egyet a népszerű franchise.

