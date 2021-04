Holnap megtartják a RE:Verse következő bétatesztjét is

A Capcom bejelentette, hogy kap egy harmadik bétakört is a RE:Verse névre hallgató multiplayer cím, amely ráadásul mindenki számára elérhető lesz, viszont ez mindössze 24 óráig fog tartani, ergo nem árt sietni, ha neki akartok ugrani.

Holnaptól, azaz. Minden platformon elérhető lesz, így a Steamen, a PlayStationön és az Xbox konzolokon is lehet majd pörgetni az őrült online módozatot, amelyet ingyen adnak minden Resident Evil Village vásárló számára.Egy hatfős deathmatch-ről van szó, amiben különböző szörnyetegekké mutálódhatunk, és akár még Mr. X formáját is felvehetik a vállalkozó szellemiségű egyének. Egyelőre nem túl jók az első beszámolók, de most ti magatok is megtapasztalhatjátok majd a RE:Verse játékmenetét!