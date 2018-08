Holnap már érkezik is a The Elder Scrolls Online: Wolfhunter kiegészítő

Négy éve piacon van már a The Elder Scrolls Online , és a mai napig az egyik legerősebb MMO-s címnek számít, a fejlesztők pedig nem henyélnek, igyekeznek minél jobban kontenttel ellátni a játékosbázist.

Egészen konkrétan a már korábban megszellőztetett Wolfhunter kiegészítő most napra pontos megjelenési dátumot kapott. miszerintA bejelentés apropóján egy pofás kis előzetes is érkezett, mely egészen biztosan hangulatba hozza a játékosokat, no meg persze mindig szívesen nézünk a Bethesdától hasonszőrű trailereket, előszeretettel hoznak össze fergeteges munkát az előzetesek terén.

