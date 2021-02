Holnap jön az új Mortal Kombat-film első előzetese

Holnap végre megkapjuk az első mozgóképes látnivalókat az évek óta készülő, vadonatúj Mortal Kombat-moziból, ugyanis az alkotók beharangozták a közösségi médiában, hogy itteni idő szerint holnap 18:00-kor várhatjuk a legelső kedvcsinálót.

Egyelőre nem osztottak meg több részletet a trailerről, például hogy milyen hosszú lesz, mire számíthatunk, viszont mivel egyébként egy R-besorolású filmként készül, ígyEzenfelül végre láthatjuk majd, hogy több lesz-e az egész, mint egy méregdrága cosplay parti, és esetlegesen megvillantanak-e egy érdekes sztorit is - merthogy valljuk be, az újkeletű Mortal Kombat-játékokban már a történet is kifejezetten minőséginek tekinthető verekedős játékokhoz mérten.