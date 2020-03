Holnap jön az ingyenes Call of Duty: Warzone battle royale, íme minden infó

A játékipar legrosszabbul őrzött titka volt a Warzone névre hallgató battle royale, amely a Call of Duty kapcsolódó játékmódja lett, most pedig lényegében célegyenesbe ért a kérdéses újdonság ténye.

Egy, a Call of Duty-val foglalkozó YouTube-er, Chaos idő előtt posztolta a Warzone-ról a saját videóját, így kiderült egy rakás infó. A legfontosabb: holnap, azaz. 150 játékos fog egy gigantikus méretű pályán megmérettetni, amin a franchise klasszikus pályáira emlékeztető szegletek lesznek (hasonlóan, mint a Black Ops 4 esetében).A Terminal, Scrapyard, Overgrown és Broadcast pályák egyaránt rajta lesznek a nagy térképen, és hasonló jumpmaster mechanikával fogunk találkozni, mint az Apex Legends-ben, ergo mindig lesz egy "kapitány", aki koordinálja a repülőből való kiugrást. Csak és kizárólag fegyvereket tudunk lootolni, tartozékokat, kiegészítőket nem.Egyébként lesz egy külön válfaja is a Warzone-nak, a Plunder, ahol az újjáéledések is aktív szerepet játszanak. A kiugrás után nem csupasz kézzel fogunk rohangálni, hanem lesz egy alap pisztolyunk, lesznek járművek is (ATV, helikopter, többek között).Aztán: halál után egy börtöncellába kerülnek a játékosok, ahol egy Gunfight-szerű 1v1-re kerül sor, a győztes pedig újjá tud éledni. Ami pedig a legizgalmasabb: teljesen ingyenes lesz, a Call of Duty: Modern Warfare -től független, ergo

