Holnap jön a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, itt is van a trailer

Az Activision titoktartásból elég alapos fekete pontot kapna, ha valójában nem az a ravasz taktika húzódna meg valójában a háttérben, hogy hype-ot akarnak csinálni a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remasterednek, hiszen megállás nélkül jöttek az infók az alkotásról.

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked.



RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Most a hozzá kapcsolódó előzetes is kiszivárgott, így a kampány újrakeverését már mozgás közben is láthatjuk. Ez még nem minden, mivelhogy a szoftver PlayStation Store-os oldala is fel lett lőve, amiből kiderült, hogyA multiplayer, ahogyan azt már írtuk korábban , a tavalyi Modern Warfare reboot részét fogja képezni, aki pedig hiányolná a No Russian küldetést az előzetesből, azokat megnyugtathatjuk, több forrás is megerősítette a szörnyen megosztó misszió jelenlétét.