A Blizzard bejelentette, hogy a néhány napos szünetet követően holnap folytatódik az Overwatch League második felvonása, aminek részeként rengeteg új élmény vár ránk, ha imádjuk az esportot.

A Second Stage első mérkőzése várhatóan holnap hajnalban, egy óra magasságában veszi kezdetét, méghozzá, akik két pályán csapnak majd össze egymással.Az eseményt IDE KATTINTVA te is élőben követheted, de készülj az éjszakázásra, hiszen az első meccset követően hajnali 3-kor a Dallas Fuel és a Shanghai Dragons, majd hajnali 5-kor a Los Angeles Gladiators és a San Francisco Shock is összeméri egymással a tudását.