Holnap friss részletek érkeznek a The Wolf Among Us 2-ről

Tavaly decemberben a Telltale Games azt ígérte, hogy a rajongók 2022 elején több információra számíthatnak a The Wolf Among Us 2 kapcsán, és ma a cég tartotta magát ehhez az ígérethez.

Greetings from Fabletown!



You?re invited to join us for a behind-the-scenes look at #TWAU2 + more, hosted by @geoffkeighley.



Wednesday 2/9, 10am PT#TheWolfIsBack pic.twitter.com/n9f9AWkY9i — Telltale Games (@telltalegames) February 7, 2022

Elárulta a cég, hogy február 9-én, szerdán egy kulisszák mögötti bepillantást engednek a játékba. A The Wolf Among Us 2 -t először a 2019-es The Game Awards-on mutatták be, most pedig az e heti esemény házigazdája Geoff Keighley lesz. Egyelőre, de a rajongóknak nem kell sokáig várniuk, hogy megtudják. The Wolf Among Us 2 az újjáéledt Telltale Games egyik első projektje az eredeti stúdió 2018-as bezárása után. A közelgő folytatásban a játékosok ismét Bigby Wolf szerepébe bújnak majd, valamint a karaktert Adam Harrington alakítja megint csak.