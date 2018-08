Holnap érkezik az első Red Dead Redemption 2 gameplay videó!

A Rockstar Games kitolta a határokat a végletekig a Red Dead Redemption 2 gameplay videóval, lévén megjelenés előtt két hónappal publikálják az első felvételt, melyet már holnap nézhetünk is.

A bejelentésre a stúdió hivatalos Twitter fiókján került sor, ahol. Azt még nem tudjuk, hogy a Grand Theft Auto V-höz hasonlóan ezúttal is külön kap-e majd előzetest a kampány és az online része a játéknak.Mondanunk sem kell, tűkön ülve várjuk mi is, hogy végre megcsodálhassuk mit raktak össze a srácok, holnap délután nézzetek vissza, ha érdekel titeket is, amint kint van a videó, azon nyomban szólunk nektek!