Holnap érkezik a World of Tanks régóta várt 1.0-s frissítése

A Wargaming a hivatalos honlapon jelentette be alig pár perccel ezelőtt, hogy több mint egyévnyi intenzív munka és egy hónapon át tartó nyilvános tesztelés után holnap végre megérkezik a generációváltás a World of Tanks -ba.

Ennek részeként holnap már az európai szerverekről is tölthető lesz a régóta várt 1.0-s frissítés, aminek jóvoltából túlzás nélkül egy egészen más játékot ismerhetünk majd meg a népszerű tankos MMO kapcsán, lévén, ezáltal minden téren mai, modern megjelenés vár majd ránk a pályákon.A frissítéssel egyetemben természetesen egy halom más egyéb újdonság is érkezik, így például újradolgozott csatatereket, sőt Andrius Klimka és Andrey Kulik jóvoltából még új zenéket is kapunk, tehát holnap délelőtt már érdemes lesz nézegetni a játékot az update reményében.Hogy addig se legyen túl unalmas az életünk, a Wargaming bejelentette a World of Tanks AR Experience névre keresztelt mobilos applikációt, aminek köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy az 1.0-s frissítéshez kapcsolódóan akár a saját szobánkban is meg tudjuk nézni a játék összes történelmi harcjárművét.A kérdéses páncélosokat szabadon szemügyre vehetjük közelről és távolról egyaránt, sőt forgathatjuk és darabokra is szedhetjük őket, a fotózásról és videózásról nem is beszélve. Próbáljátok ki, a Google Play -ről már tölthetitek!