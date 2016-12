Holnap érkezik a Gravity Rush 2 demója, karácsonykor pedig egy anime is

Nagyszerű hírekkel szolgált a Sony Japan Studio csapata a Gravity Rush 2 rajongóinak, lévén megtudtuk, hogy december 22-én, azaz honlap felkerül a PlayStation Store kínálatába a játék kipróbálható változata.

A demót bárki szabadon letöltheti, de ha esetleg bárkinek valami problémája lenne az alkotás történetével, esetleg nem értené, hogy mi történt az első rész óta, akkor sincs ok az aggodalomra, hiszen, ami ezt a problémát hidalja át.A Studio Khara által készített Gravity Rush The Animation: Overture ugyanis egy olyan kis rajzfilm lesz, amely az első és a második rész közötti történéseket meséli el nekünk, és amennyiben már most megnéznénk belőle egy kis előzetest, az alábbiakban máris sort keríthetünk rá.

