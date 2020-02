Nem marad a szerelmesek ünnepe nélkül a Borderlands 3 , a Gearbox ugyanis bejelentette, hogy február 13-án, azaz holnap egy nagyobbacska frissítéssel bővül a játék, mely a Valentin nap alkalmából hoz nekünk néhány érdekességet.

Pontosabban egy átfogó eventet, mely február 20-ig marad elérhető, részeként pedig, a feladatunk pedig az lesz, hogy minél többet elpusztítsunk ezekből a szívekből, avagy igazi szívtiprók legyünk.Ha ez a dolog nem is érdekel, a holnap érkező frissítést ennek ellenére is érdemes lehet letöltened majd, hiszen mellé más egyéb extrát is kapunk, ezáltal némi javítás mellett a régóta várt szintkorlát növelésére egyaránt sor kerülhet majd.