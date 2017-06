Holnap délután mutatkozik be az új Need for Speed!

Az EA és a Ghost Games a franchise hivatalos Twitter-csatornáján bejelentette, hogy terveik szerint holnap délután hivatalosan is bemutatják nekünk az új Need for Speed-játékot.

Be there, you don't want to miss it https://t.co/Djyld5sfPi pic.twitter.com/TF2LBhWMiL — Need for Speed (@NeedforSpeed) 2017. június 1.



Mint kiderült, erre egészen pontosankerülhet sor, és mivel a nagy debüt a Need for Speed Youtube-csatornáján lesz, ezért egyelőre bizonyára még csak egy trailert kapunk a legújabb száguldó őrületről.Mivel jelenleg még csak ócska pletykáink sincsenek arról, hogy az új Need for Speed milyen lehet, ezért jelenleg tűkön ülve várjuk a nagy meglepetést.