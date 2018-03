Holnap bemutatkozik a Shadow of the Tomb Raider!

Nagy nap lesz a holnap, és nemcsak azért, mert március 15-e alkalmából megemlékezhetünk az egykori magyar szabadságharcosokról, hanem játékosként azért is, mert holnap ilyenkor már régen bemutatkozott az új Tomb Raider-játék.





A hír egyenesen a hivatalos honlapról származik, ahol egy különös kis ábra mellett megjelent egy 2018. március 15-re, egészen pontosan délután 2 órára mutató időpont, amikor valami történni fog, mégpedig úgy gondoljuk, hogy Lara Croft következő kalandjának bemutatója.Hogy mitől vagyunk ennyire biztosak ebben? Csupán azért, mert szemfüles rajongók alaposan beletúrtak az oldal forráskódjába, ahol nemcsak megtalálták a Shadow of the Tomb Raider címet, hanemSzintén a forráskódból olvashattuk ki, hogy a játék PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is érkezik, április 27-én pedig ismét várhatunk valamit, lévén a forráskód szerint akkor is várható pár leleplezés, nagy valószínűséggel az előrendeléshez és a speciális kiadásokhoz kapcsolódó információk. Holnap délután jelentkezünk!