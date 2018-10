Hollywoodi színésszel erősít a Battlefield V szinkrongárdája

Manapság már egyáltalán nem ritka, hogy hollywoodi színészek kölcsönzik egy-egy videójáték szereplőinek a szinkronhangját, és azért valljuk be, valahol várható volt, hogy a DICE és az EA kettőse is szerződtet majd valami nagyágyút a Battlefield V -höz.

Nem másról van szó, mint a Kingsman-filmek sztárjáról, Mark Strongról, aki a The Hollywood Reporter értesülései alapjánA művész egyébként ismerős lehet még olyan mozikból is, mint a Suszter, Szabó, Baka, Kém, a Ha/ver, illetve a Spíler című gengsztermoziban is szerepet vállalt, arról meg már nem is beszélve, hogy ez nem az első videójátékkal kapcsolatos közreműködése, ugyanis a Star Citizen-féle Squadron 42 szinkrongárdájában is benne van.