Hogy mi hiányzott még az életünkből? Alighanem egy fűnyíró szimulátor!

Hétköznapinak nehezen nevezhető videojátékról rántotta le a leplet a Curve Digital és a Skyhook Games kettőse, akik bemutatták a világnak a Lawn Mowing Simulator -t, mely gyakorlatilag nem más, mint egy fűnyírásra kiélezett videojáték.

Nyilván, aki a valóságban űzi ezt a "sportot", az nem igazán vágyik arra, hogy, de akiben van ilyen késztetés, az ebben a játékban most otthonára találhat, és leginkább brit földek által ihletett füves területeken nyírhatja a füvet reggeltől-estig. Lawn Mowing Simulator nemcsak realisztikus élményeket, de valóban létező fűnyíró traktorokat is nyújt nekünk olyan gyártóktól, mint a Toro, a SCAG és a STIGA. Ha érdekel, a játék PC-re és Xbox Series X-re érkezik még a nyáron, az alábbiakban pedig egy videó is látható a fűnyírók rendkívül alapos megjelenéséről.

