Hogy lehet még menőbb a Sekiro: Shadows Die Twice? A Bloodborne harcrendszerével!

Sekiro: Shadows Die Twice alapvetően nem lett egy rossz játék, de sokan hiányoltak belőle ezt-azt a From Software korábbi műveiből, így akadtak például, akik a Bloodborne harcrendszerét látták volna viszont benne szívesen.

Ha te is ebbe a táborba tartozol, akkor most van egy nagyszerű hírünk, lévén egy modder úgy döntött, hogy szabadidejét nem sajnálva elkészít egy olyan bővítményt a játékhoz, melynek telepítésével pontosan úgy harcolhatunk majd a játékban, mint ahogyan annak idején a Bloodborne-ban.Bár a helyzetet egy icipicit bonyolítja, hogy míg a Bloodborne csak PS4-re volt beszerezhető, addig ez a mod csak a Sekiro: Shadows Die Twice PC-s változatához érkezett - ITT pedig ingyen letölthető, de mindez részletkérdés a nagy egész, és a boldogságunk tekintetében.

