Hogy, hogy nem, lesznek DLC-k a Resident Evil Village-hez

Eddig nem igazán volt egyértelmű kommunikáció annak kapcsán a Capcom részéről, hogy lesz-e bármiféle letölthető tartalom a későbbiekben a Resident Evil Village -hez, azonban most a stúdió megerősítette, hogy elő fognak hozakodni DLC-kkel természetesen.

Értelemszerűen azt nem hintették el, hogy mikor várhatunk bármit is,, úgyhogy kényegében a sötétben kell tapogatóznunk ennek kapcsán. Láthatáron van még a Re:Verse címre keresztelt deathmatch mód is, úgyhogy bőven lesznek itt finomságok.Ha visszaemlékszünk a Resident Evil 7 esetére, akkor ott is volt rövid sztori expanzió, valamint új játékmódokat is készített hozzá a Capcom, úgyhogy hasonszőrű támogatást várunk a nyolcadik felvonás során is. Az információt a Capcom a saját E3-as rendezvényén hintette el.