Hivatalosan is megjelent az Unreal Engine 5

Két évvel azután, hogy az Epic Games egy gyönyörű techdemóval bemutatta az Unreal Engine 5-öt, a következő generációs játékmotor hivatalosan is elérhetővé vált, és egy játszható lövöldözős játékkal, a Lyra-val együtt jelent meg.

Az Unreal Engine 5 az Epic legújabb játékmotorja, amely a kis és nagy játékfejlesztők számára egyaránt elérhető. Bár egy új játékmotor megjelenése általában nem olyan hír, ami izgalomba hozza az embereket, amíg, nos, nem kezdenek el vele videojátékokat készíteni, az Epic először egy nagy sikerű techdemóval mutatta be az Unreal Engine 5-öt.A Lumen in the Land of Nanite nevű techdemó kifejezetten az Unreal Engine 5 két kiemelkedő funkciójának bemutatására készült. A Lumen egy dinamikus megvilágítási eszköz, ahol a fény természetesen és egyszerűen alkalmazkodik a világhoz.A Nanite pedig lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy filmminőségű vizuális eszközöket importáljanak a játékba, miközben a valós idejű képkockasebesség megmarad, és nem esik vissza a valósághűség.

Nézd nagyban ezt a videót!