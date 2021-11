Most azonban az is kiderült, hogy a lengyel stúdió mikor kezd el dolgozni a következő nagy projektjein. A lengyel Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában , amikor arról kérdezték, hogy a CD Projekt tervez-e a Cyberpunk és a The Witcher mellett más IP-k fejlesztését is, Adam Kicinski elnök elmondta, hogy ez a két cím nagy potenciállal rendelkezik.A stúdió így továbbra is csak erre a kettőre koncentrál, és 2022-ben kezdi meg a nagy költségvetésű AAA játékok fejlesztését mindkettő esetében.