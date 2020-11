Hivatalosan is megerősítették a Deathloop megjelenési dátumát

Tegnap már lényegében kiszivárgott, hogy jövő májusban jelenhet meg az Arkane által fejlesztett Deathloop , ugyanakkor az új-zélandi PS Store után most hivatalosan is meg lett erősítve az információ a kiadó részéről.

Ennek értelmében tehát 2021. május 21-én fog érkezni az alkotás, ahogyan az kiderült a bejelentésül szolgáló kedvcsinálóból. Egyébként maga a trailer is roppant mód hangulatosra sikeredett, úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni, hiszen kapunk egy átfogó képet arról, hogy mi vár ránk akkor, ha a Deathloop ot nyúzzuk.A játék PS5-re és PC-re jelenik meg eredetileg, de vélhetően csak ideiglenes konzolexkluzivitásról van szó, tekintve hogy mostanra a Bethesda már a Microsoft égisze alatt dolgozik, ergo egészen biztosan megérkezik Xbox Series X-re is idővel.

