Hivatalosan is leleplezték a The Dark Pictures Anthology sorozat következő felvonását

A Bandai Namco és a fejlesztőcsapat Supermassive Games hivatalosan is bejelentette a The Dark Pictures Anthology sorozat negyedik részét, a The Devil in Me-t, amiről azért már tudtunk korábban is.

Are you prepared to meet a killer?



The most gruesome challenges await in The Devil in Me, the season one finale of The Dark Pictures Anthology. #TheDevilinMe pic.twitter.com/hT0uCb5kf3 ? The Dark Pictures ???? (@TheDarkPictures) October 29, 2021

A bejelentés egyelőre leginkább csak formalitás, hiszen a legutóbbi videojáték, a The Dark Pictures Anthology: House of Ashes végére beágyazott teaser gyakorlatilag már a hivatalos bejelentés előtt leleplezte a címet , de most mégis megerősítették, hogy a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me érkezik,Bár a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me-t hivatalosan is bejelentették, konkrét megjelenési dátumot vagy platformokat nem árultak el.