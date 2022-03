Hivatalosan is kiderült, mik lesznek az áprilisi PS Plus ingyen játékai

A Sony nyilvánosságra hozta, hogy a 2022 áprilisában megjelenő PlayStation Plus játékok a következők: a Hood: Outlaws & Legends (PS5 és PS4), a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (PS4) és a Slay the Spire (PS4).

A PlayStation.blogon részletezettek szerint mindhárom játék április 5-én, kedden, minden PlayStation Plus-előfizető számára ingyenesen elérhetővé válik. Ez a hír a Sony teljesen új PlayStation Plus -át követi, amely júniusban indul, három különálló szinttel, és attól függően, hogy ki melyik fokozatot választja, PS5, PS4, PS3, PS2, PS1 és PSP játékokhoz való hozzáféréssel.Az Xbox Game Pass-szal ellentétben azonban az induláskor egyik szint sem biztosít hozzáférést a PlayStation első féltől származó exkluzív játékaihoz.