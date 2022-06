Hivatalosan is készül a Duke Nukem mozifilm!

Mostanában nagyot futnak a videojátékadaptációk, nemrég jelent meg az Uncharted, valamint bejelentettek egy rakat új mozgóképes anyagot, kezdve a Bioshock-tól, a Horizon sorozaton át, a most megmutatatott Dragon Age animéig , most pedig itt egy újabb gyöngyszem.

Visszatér ugyanis a legendás FPS karakter Duke Nukem, akit utoljára videojátékban a nem túl szép emlékű Duke Nukem: Forever-ben láthattunk,a nagydumás, kigyúrt, nőcsábász, idegenek seggbe rúgójáról, közölte a hírt a The Hollywood Reporter.Nem is akárkik készítik a filmet, ugyanis a Youtubeon rajtolt, majdlesznek a projekt élén. Az alkotó trió a filmben produceri feladatokat fognak betölteteni, a film jogait az a Legendary Entertaintment vásárolta meg a Gearboxtól, akik például a tavaly nagy sikert elért Dűnét, valamint a Godzilla filmeket is forgalmazta. A produkcióról ezen felül még semmit sem lehet tudni.