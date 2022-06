Hivatalosan is bemutatkozott a The Last of Us Remake, ami PC-re is érkezni fog

Ugyan a tegnapi Summer Game Fest előtt már kiszivárgott, hivatalosan csak ott lepleződött le a The Last of Us Remake végre valahára, ami amellett, hogy egy pontos címet, és megjelenési dátumot is kapott, még egy előzetest is villantott.

A The Last of Us Remake - ami innentől kezdve The Last of Us Part 1 névre hallgat - megkapta leleplező előzetesét, melyből kiderül, hogy Part 2-ben használt grafikus motorral alapjaitól építették fel újra a PlayStation egyik legnagyobb húzócímét. Sőt, egy külön örömhír,is, szóval innentől kezdve senkinek sem lesz érdemes kihagyni ezt a remek történetet.Apropó megjelenés, a program 2022. szeptember 2-án rajtol, azaz nagyjából három hónap múlva már újra élhetjük a kalandot. A felújítás tartalmazni fogja a Left Behind kiegészítőt (az még nem tisztázott, hogy külön lesz elindítható, vagy integrálni fogják a történetbe), valamint újradolgozzák a harcrendszert, és a mesterséges intelligenciát is. A ráncfelvarrás PC-re, és PlayStation 5-re fog érkezni.

