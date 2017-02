Hivatalosan is bemutatkozott a For Honor Season Pass

Habár a Ubisoft korábban alaposan kifakadt a mai DLC-trendek ellen, ennek ellenére azonban igaznak bizonyultak a korábbi pletykák, és a For Honor t annyira megpakolják DLC csomagokkal, amennyire csak lehet.

Mint megtudtuk, a Season Pass 40 dollárba kerül - vagy a Gold Edition-t választjuk majd magunknak, amely alapjáraton tartalmazza -, és legfontosabb extrája talán, akiket a megvásárlók egy héttel a hivatalos megjelenés előtt mindig letölthetnek maguknak.Ezen felül a szezonbérlet hat új elit kinézetet is tartogat majd számunkra, de a Day One War Pack részeként 30 napos Champion Status mellett - amivel több loot és tapasztalati pont jár - exkluzív emblémák és egyéb extrák is várhatók vele.Ha mindez nem lenne elég, a Ubisoft tervei szerint a For Honor -hoz több szezon is várható, így az alábbi videó alapjánmajd a rajongók a jövőben.A Ubisoft megerősítette mindemellett, hogy a jövőben ingyenes tartalmakat is kap azért a For Honor , amelyek között főként új pályák, játékmódok és felszerelések várhatók, de ezekről konkrétabban még nem beszélt a kiadó.

Nézd nagyban ezt a videót!