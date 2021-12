Hivatalos: fejlesztés alatt áll az új Splinter Cell játék, viszont ez nem az, amire sokan vártunk...

Már borzasztóan régóta vágyakoznak a játékosok egy új Splinter Cell epizódra, és a legutóbbi pletykák alapján talán volt okunk bizakodni - a Ubisoft végre valahára maga erősítette meg a pletykát, azonban legtöbben nem erre számítottunk.

A francia cégóriás ugyanis bejelentette , hogy. Állításuk szerint a fejlesztés nemrégiben kezdődött, tehát nagy eséllyel a megjelenés még évekre van, azonban ha minden igaz, egy az eredeti játék sztorijára épülő, azonban teljesen újra alkotott játékot kapunk.Azt már meg tudták erősíteni, hogy a játék a Ubisoft egyik saját grafikus motorjával, a Snowdrop Enginnel készül, amiben a két The Division epizódot, illetve az elkövetkezendő Avatar: Frontiers of Pandora-t, valamint az új Star Wars játékot is fejlesztik. A korábbi szóbeszédek alapján az sem elképzelhetetlen, hogy a remake immár nyitott világgal fog dolgozni.És hogy mindebben mi a probléma? Nos, maga a cím, amiben ott figyel a remake szó, azaz egy újra kreálást kapunk, ami sajnos minden, csak nem új epizód. Ettől persze még jól is elsülhet a dolog, főleg azoknál, akik nem játszottak az eredetivel.

