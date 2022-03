Hivatalosan is 2023-ra tolták a Suicide Squad: Kill the Justice League megjelenését

Amikor a Suicide Squad: Kill the Justice League kapcsán a WB Games közel két évvel ezelőtt azt mondta, hogy a játék valamikor 2022-ben jelenik meg, és amikor tavaly decemberben végre játékmenet-felvételek debütáltak a címről, a kiadó fenntartotta, hogy még mindig ez a célzott premierdátum.

Ahogy azonban sokan megjósolták , kiderült, hogy a tervek megváltoztak. Az év elején a források azt állították, hogy a Suicide Squad: Kill the Justice League -t a WB Games és a fejlesztő Rocksteady belsőleg elhalasztotta az évből.Most ezt hivatalosan is megerősítették, a Rocksteady alapítója, Sefton Hill a Twitteren jelentette be, hogy a nyílt világú akció-kalandjáték címe mostantól 2023 tavaszán fog megjelenni.