Hivatalosan bejelentették a Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood-ot

A korbesorolási hivatalok szivárogtatása után a Konami hivatalosan is bejelentette a Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood címre hallgató csomagot, ami nem más, mint a két legendás Castlevania-játék sokak által várt újrakiadása.

Mint kiderült, a két klasszikust is tartalmazó csomag kizárólag PS4-re jelenik majd meg, méghozzá, a klasszikus metroidvania alapú játékmenet érintetlenül hagyásával.Ha minden igaz, a Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood nem egy teljes értékű feldolgozás lesz, csak egy modern újrakiadás ezáltal sem extra tartalom, sem megszépült küllem nem vár ránk, ellenben HD és 4K támogatás, trófeák, kontrolleres vibráció és egyéb apróságok már igen.